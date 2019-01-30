Başkan Uğurlu net konuştu: "Çalışacak ve daha çok hizmetler yapacağız"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin, 31 Mart'tan sonra yapılacak olan hizmetlerin teminatı olacağını söyledi. Uğurlu, "Çalışacak ve daha çok hizmetler yapacağız" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, mahalle ve ev ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uğurlu, Kemalpaşa'ya ve Kemalpaşa'lılara 5 yıldan bu tarafa azim ve kararlılıkla hizmet ettiklerini belirtti. Uğurlu, "Şehrimize ilk günkü aşkla, durmadan, yorulmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla ‘Önce Millet, Önce Memleket' şiarımızla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik tarihinde elde ettiği kazanımları ilke edinerek, çalışacak ve daha çok hizmetler yapacağız" dedi.

Uğurlu, "Gönül belediyeciliğimiz ilkesiyle halkımızın hizmetkârı olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmadan ‘Halka hizmet Hakk'a hizmettir' felsefesiyle güzel şehrin incisi Kemalpaşa'mızı marka şehir yapmak için başlattığımız çalışmaları devam" şeklinde konuştu.

Gönül belediyeciliği düsturu ile her fırsatta vatandaşla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Uğurlu, "Her fırsatta hemşehrilerimizle bir aradayız ve vatandaşlarımızın; taleplerini, fikirlerini, projelerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalar bu anlamda oldukça faydalı ve verimli geçiyor. İlçemizin geleceği için ortak akıl ile karar verme adına büyük fayda gördüğümüz ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. 31 Mart seçimleri; demokrasi ve milli iradenin güçlenmesi, güçlü Türkiye ve güçlü Kemalpaşa idealine ulaşmamız, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemlidir. 31 Mart; devam eden kalkınma seferberliğimiz ve projelerimizin halkımızdan yeniden teyit alacağı bir tarih olacaktır. Kemalpaşa'mıza hizmet sevdamız milletimizden inşallah bir kez daha takdir ve yetki alacaktır. Dün olduğu gibi bugün de gönül belediyeciliği ile Kemalpaşa'yı yeni hedeflerle, daha büyük mega ve dev projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.