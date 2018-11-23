Başkan Uğurlu: 'Öğretmenlik kutsal bir görev'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Öğretmenlerimiz, insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler” diyerek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Öğretmenler Günü sebebiyle mesaj yayımlayan Başkan Uğurlu, “İlk emri “oku” olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bugün de milletçe, eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmene derin bir saygıyla, muhabbetle yaklaşıyoruz. Ülkemizde saygınlığı en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenler, ilim adamları gelmektedir. Bilmek ve öğrenmek, insanoğlunun doğuştan gelen bir özelliğidir. Öğretmenler, bu vasfı, uygulamaya ve hikmete, yani iyi ile kötüyü ayırt etmeye tahvil etmekle mükelleftirler. Dolayısıyla öğretmen, evet öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir” dedi.

Geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görevin, öğretmenlerimize düştüğünü ifade eden Uğurlu, şöyle devam etti: “İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Öğretmenlerimizi, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı bu anlamda da yetiştiren insanlar olarak görüyor, kendilerinden böyle bir gayret bekliyoruz. Bu nedenledir ki geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev, öğretmenlerimize düşüyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde, öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum.”