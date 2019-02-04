Başkan Uğurlu'dan gönül belediyeciliği vurgusu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Belediyecilikte, sadece kendimizle yarışıyor, millete hizmet etmenin sadece yol yapmak değil, gönülleri de yapmaktan geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlara çok daha fazla itina gösteriyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken insanımızı da ihmal etmiyoruz" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları toplantıları, ev ziyaretleri, esnaf ve vatandaş ziyaretleri başta olmak üzere, her ortamda Kemalpaşalılarla bir araya gelen Uğurlu, 5 yıl boyunca gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Başkan Uğurlu, "İlçe belediyeleri arasında en yatırımcı belediyelerden biriyiz. Bunu Kemalpaşa'ya ve Kemalpaşalılara olan gönülden bağlılığımızla başardık. Seçildiğimiz ilk günden buyana ilçemizde adeta bir inşa ve ihya hareketi gerçekleştirdik. Hamdolsun bunu birlikte başardık" dedi.

"Kemalpaşa'mızın çehresi değişmiştir"

Bir taraftan mega projeleri hayata geçirirken bir taraftan da Türkiye'de ilk ve tek olan hizmetleri hizmete açtıklarını belirten Başkan Uğurlu, 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Uğurlu, "Tüm bu çalışmaları yaparken sık sık vurguladığımız bir konu var. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlara çok daha fazla itina gösteriyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Kemalpaşa'da yaşanan değişim ve gelişime öncülük ettiklerini ve Kemalpaşa'nın geleceği için çalıştıklarını belirten Başkan Uğurlu, "AK belediyecilik anlayışı ile Kemalpaşa'mızın çehresi değişmiştir. İlçemiz; çocuklarımızın bilgi evlerinde, kültür merkezlerinde, bilim sanat merkezlerinde, millet bahçelerinde gönlünce, refah içinde, özgürce yaşayacağı bir hale gelmiştir. Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da örneğini sergilediği ve büyük bir başarı hikayesi yazdığı gönül belediyeciliğini halkımızla yaşadık, icraatlarımızdaki ilkesel zemine bu anlayışı yerleştirmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.