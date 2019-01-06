Başkan Uğurlu'dan hizmet vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Kemalpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterilen Başkan Arif Uğurlu, azim ve kararlılıkla Kemalpaşa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden Kemalpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterilen Başkan Arif Uğurlu, “Şahsımı yeniden Kemalpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir ferdi olmaktan onur duyduğum AK Parti teşkilat mensuplarımıza ve bizleri bugüne taşıyan dualarıyla yanımızda olan aziz Kemalpaşalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Yeniden yola çıkıyoruz”

Bıkmadan, yorulmadan azim ve kararlılıkla Kemalpaşa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Uğurlu, “2014 yılından bu tarafa Kemalpaşa'da belediye başkanı olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hep şunu söyledim; her zaman birlikte olacağız ve bu kente birlikte şekil verip birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte gayretli bir şekilde çok verimli bir dönemi geride bırakıp yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah aziz Kemalpaşalı hemşehrilerimizin de takdirleri ile bir dönem daha millete hizmet etmek için yeniden yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Binin üzerinde proje ürettik”

Başkan Uğurlu “Hiçbir zaman birlik, beraberliği bırakmadık. Doğru neyse onu yaptık. Hep doğrunun yanında olduk. Belediye personelimizle uyumlu bir şekilde, binin üzerinde proje ürettik. Hep birlikte hep beraber şehrimizin daha ileriye gitmesi, daha güzelleşmesi daha modern ve kültürel bir şekilde devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürdük” diye konuştu.

“İmar çalışması başlattık”

Göreve başladıkları günden buyana kentte adeta yeniden bir imar çalışması başlattıklarını hatırlatan Başkan Uğurlu, şöyle devam etti: “Hem sosyal anlamda hem fiziki anlamda hem kültürel anlamda hizmet üretmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bir taraftan şehrimizde fiziki projeler hayata geçirirken diğer taraftan halkımızın gönlüne girebilmek için gayret gösterdik. Kadınlarımız, çocuklarımız yaşlılarımız ve toplumun bütün kesimleri için sosyal projeler ürettik. İhtiyaç sahiplerine düzenli ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulunduk. Yine yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için evde sağlık ve bakım hizmetlerimizi yerine getirdik."

"Doğru bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık"

Millete hizmet yolunda amaçlarından hiç şaşmadıklarını vurgulayan Uğurlu, “Gayesi hizmet olanın yardımcısı Allah'tır. Doğru bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. Yetimin hakkını koruduk, güçsüze umut olduk. Aynı duaya amin dedik, aynı duyguları paylaştık. Tüm bunları imar ederken odak noktamız her zaman hemşehrilerimiz oldu. Allah'ın izniyle yine el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve Kemalpaşamız için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, Allah yolumuzdan ayırmasın" dedi.