Başkan Utku Gümrükçü: “Eğitim önceliğimiz”

Eğitimin ve eğitime yapılan katkının önemini her fırsatta vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Eğitim-İş Sendikası 3 Nolu Şube yöneticileriyle bir araya geldi. Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan, Çiğli Temsilcisi Serdal Keçeli ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette Başkan Gümrükçü, eğitimin ve okumanın toplumun gelişimi açısından önemini vurguladı.

Eğitime yönelik çalışmalar hız kazanacak

Çiğli Belediyesi olarak eğitime yönelik proje ve çalışmalara öncelik vereceklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Eğitim konusunu önemsiyoruz ve eğitime sunulan katkı artırılmalı diye düşünüyoruz. Her mahalleye bir kreş ve anaokulu düşüncemiz var. Belediyemizin eğitim merkezi ÇİBEM bulunuyor. Eğitim merkezimizde verilen eğitimlerin çeşitlendirilmesini istiyoruz. Bunun için gerekli alt yapıyı oluşturacağız. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile çalışma yapmayı düşünüyoruz. Belediye faaliyetlerinde de eğitimi öne çıkarmak amacındayız. Eğitime yapılan her katkı bizim için çok önemli” dedi.

Şube Başkanı Çalışkan, okullara destek istedi

Sendika Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan da okullar arasında fiziki şartların desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Okullarımızın fiziki koşulları arasında denge sağlanması bizim için önemli. Belediyemizin desteği ile bunları sağlamak istiyoruz. Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak bizleri anlayacağınızı biliyoruz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz” diye konuştu.