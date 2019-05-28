Başkan Utku Gümrükçü sabah mesaisinde

Başkan Gümrükçü, mahalle sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri yerinde dinlemek üzere sabahın erken saatlerinde mahallelere giderek vatandaş ve esnafla bir araya geliyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Yenimahalle ve Ataşehir mahalle ziyaretlerinin ardından bu kez Küçükçiğli Mahallesine gitti. Sabah saat 06.00'da Küçükçiğli Mahallesine giden Başkan Gümrükçü'ye, Başkan Yardımcıları Barbaros Kiriş, Muharrem Arslan ve Mahalle Muhtarı Ebru Kayacıoğlu eşlik etti.

Mahalle sakinleriyle görüşen ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Gümrükçü mahallenin alt yapı taleplerini hem vatandaştan hem de muhtardan dinledi. Seçim çalışmalarında söz verdiği gibi halkın içinde olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek vatandaştan gelen ve kendilerinin tespit ettiği sorunları kısa sürede çözme sözü verdi.

Başkan Gümrükçü'den İZBAN Klasiği

Başkan Utku Gümrükçü Küçükçiğli Mahallesi ziyaretinin ardından makamına yine İZBAN'ı kullanarak gitti. Egekent İZBAN Durağından yolculuğa başlayan Başkan Utku Gümrükçü, istasyonda ve trende vatandaşlara günaydın dileklerini ileterek onlarla sohbet imkanı buldu. Karşılarında Başkan Gümrükçü'yü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutlulukları dile getirerek, Başkan Gümrükçü ile sohbet ettiler.

Her şey gülümseyen Çiğli için

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, alan çalışması yaptığı mahallelerde, mahalle muhtarları ile birlikte halkın sorun ve taleplerini yerinde tespit edip çözmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Gümrükçü; "Gülümseyen Çiğli sloganı ile yola çıktık ve bu yolda Çiğli için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz ve adımlarımızı buna göre atıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile rutin olarak mahallelerimizdeki sorunları yerinde tespit edip çözüm bulma konusunda birlikte hareket ediyoruz. Vatandaşın önceliği bizim önceliğimiz. Muhtarlarımızla el ele vererek, Çiğlimiz için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Çiğli'de yaşayan vatandaşlarımız ile her zaman iç içe olacağız" diye konuştu.