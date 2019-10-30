Başkan Yetişkin verdiği sözü tuttu

Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası'na yerleştirdi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 10 gün önce Seferihisar Hayvan Hakları Derneği (SEHAYDER) ile buluştuğu kahvaltı organizasyonunda 100 adet köpek kulübesi sözü vermişti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 100 adet köpek kulübesi sözünü tutarak kulübelerin Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası'na yerleştirilmesini sağladı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Organizasyondan hemen sonra çalışmalara başladık ve 100 adet kulübemizi yaptırdık. Can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz, Fevziye Hanım başta olmak üzere tüm SEHAYDER gönüllülerine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası'nda örnek çalışmalar gerçekleştiriliyor. Seferihisar Belediyesi İsmet Sungurbey Köpek Barınağı'nda görev yapan Veteriner Hekim Gökçen Asena Gezer ve barınak personelleri, ayda ortalama 100 ovariohisterektomi, kastrasyon (kısırlaştırma), ortalama 250 tedavi ve ayda 300'ü aşkın muayene ile örnek çalışmalar gerçekleştiriyor.