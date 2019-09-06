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Başkan Yetişkin'den Karlovasi Belediye Başkanına “hayırlı olsun” ziyareti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yeni seçilen Yunanistan’ın Karlovasi Belediye Başkanı Georgios Diakostamatis’in konuğu oldu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yeni seçilen Yunanistan'ın Karlovasi Belediye Başkanı Georgios Diakostamatis'in konuğu oldu.


Kentler arası fikir alışverişinin sağlandığı, gelecek planlarının paylaşıldığı ziyarette Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 1 Eylül tarihi itibariyle göreve başlayan Diakostamatis'a başarılar diledi. Buluşmada, 2011 yılında kardeş şehir olan iki belediyenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin hem ulusal hem de uluslararası boyutta güçlendirilmesi için neler yapılabileceği de konuşuldu.


Ziyarette Karlovasi Belediye Başkanı Georgios Diakostamatis ve ekibi ile görüşen Başkan İsmail Yetişkin, “8 yıl önce başlattığımız dostluğumuza sağlayacağımız katkılar için bir arada olduğumuz görüşmemiz, kentlerimiz ve hemşerilerimiz için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle sizlerle hem Samos'ta bir araya gelmekten hem de sizleri Seferihisar'a davet etmekten heyecan duyuyorum” dedi.


Seferihisar Belediye Başkanını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Georgios Diakostamatis ise “Sizlerle bir arada olmak bizi çok mutlu etti. İlişkilerimizin daha kuvvetli olması için her konuda destek vermekten mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

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