Başkan Yetişkin'den Ürkmez ve Doğanbey'e özel çalışma

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez ve Doğanbey için verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirterek, "Ürkmez'de belediye hizmetleri için belediyemizin bir şubesini açtık ve en yakın zamanda Halk Market'i açıyoruz" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez ve Doğanbey'deki projeleri titizlikte takip ediyor. Ürkmez'de belediye hizmetleri için bir şube açtıklarını ifade eden Yetişkin, "Ürkmez ve Doğanbey için verdiğim sözlerin arkasındayım. Bölge sorumlumuz Hasan Basık ve ekibi ile eksiğimiz varsa tespit edip tamamlıyoruz. Ürkmez'de belediye hizmetleri için belediyemizin bir şubesini açtık ve en yakın zamanda Halk Market'i açıyoruz" şeklinde konuştu.

Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından Ürkmez genelinde gezici ekiplerle tespit çalışması yapıldığı; asfalt yama, kanal açma, yağmur suyu kanalı gibi ihtiyaç görülen noktaların öncelik sırasına göre plan ve programa dahil edilerek kısa sürede onarım çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Öte yandan, fen işleri ve temizlik işleri birimleri, kısa sürede önemli işlere imza attı. Ürkmez ve Doğanbey'de tespit edilen bozuk durumdaki yolların onarılarak düzeltilmesiyle ilgili çalışmalarına devam eden ekipler, hem yaya hem de araç trafiğinde sorunlu olan yerlerin tamamını elden geçirdi. Bu kapsamda, Doğankent ve Martı Sitelerindeki belirli sokaklarda önceden tespit edilmiş noktalara parke taşı döşendi. 2000'e yakın konteynerin bakım ve temizliğinin gerçekleştirildiği; 5 adet yeni çocuk parkı, belirli mahallelerde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında tamamlandığı öğrenildi.