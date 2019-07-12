Başkan Yıldırım: “En ağır şekilde cezalandırılmalı”

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sorumlu hemşireye yumruk atılmasının ardından olay yerine giden Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Dün saat 12.00 sırlarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde hasta yakınlarının sorumlu hemşireye saldırarak, kafasına ve yüzüne yumruk atmasının ardından olay yerine giderek güvenliklerle ve yöneticilerle görüşen Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Yaklaşık 30 kişilik bir grup kapıları yumruklayıp, sopalarla otomatik kapıları etkisiz hale getirip, yoğun bakım hemşiresinin kafasına ve yüzüne yumruk atıyor. Hastaneyi dağıtıyor, sağlık personellerimiz kendilerini bir odaya kilitleyerek kurtarılmayı, yardım gelmesini bekliyor. Olay 1 saat boyunca devam ediyor. Diğer taraftan aynı saatlerde denetimli serbestlik kapsamında olan Birkan Y. Aile sağlığı merkezine gelerek, rapor yazdırmak istiyor. Dr. Mahide Agara'da olumsuz yanıt alınca tehditler savurmaya başlıyor, bunun üzerine Dr. Agara aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istiyor. Bunun üzerine bilgisayar klavyesini sökerek Dr. Agara'ya fırlatan Birkan Y. Dr. Sönmez'e de yumruk atıyor. Merkezde bulunan bir kadın hasta kendini doktorlara siper ediyor. Kalp pili takılı olan doktorumuz Alper Durmuş Sönmez fenalaşarak Çiğli Eğitim Hastanesine kaldırılıyor ve kalbinde ritim bozukluğu tespit ediliyor'' dedi.

"En ağır şekilde cezalandırılmalıdır"

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için sert ceza tedbirleri alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yıldırım, ‘'Ardı ardına meydana gelen sağlıkta şiddet olayları sabrımızı tüketmiştir. Bu canilere öyle bir ceza verilmelidir ki, caydırıcılık etkisi olabilsin, sağlıkta şiddetin önüne geçilebilsin. Sağlık personelinin can güvenliği yok, bu şartlar altında, baktığı hastadan korkan sağlık çalışanları psikolojik olarak büyük baskı altında. Bir an evvel sağlık personeline şiddet kapsamında önlemler alınmalı. Kanun hükmünde kararname çıkartılmalı ve en sert, en ağır şekilde cezalandırılmalı'' ifadelerini kullandı.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Şiddet mağduru sağlık personelleriyle görüşen Başkan Özgür Yıldırım, "Sağlık çalışanlarımız saldırganlardan şikayetçi, bu hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve alacağı cezanın emsal teşkil etmesi için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.