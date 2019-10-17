Başkan Yıldırım: "Hekimlerimiz istifa edip özel hastanelere geçiyor"

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, uygulamada olan performansa dayalı döner sermaye sistemini eleştirerek, "Düne kadar hekim dışı sağlık personeli döner sermaye alamazken, bugün artık sona gelinmiş, hekimlerimiz de döner sermaye alamaz olmuşlardır. Kalifiyeli hekimlerimiz çalıştıkları hastanelerden istifa edip, özel hastanelere haklı olarak geçmektedir" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, sağlık çalışanlarının performansını artırmaya yönelik yürürlüğe konulan döner sermaye sistemini eleştirdi. "Bu sistemin miadı dolmuş, son kullanma tarihi geçmiştir"diyen Yıldırım, "Döner sermaye sisteminde günümüzde gelinen nokta; performansı artırmak yerine motivasyonu düşürmesi, haksızlık ve adaletsiz bir sisteme yol açması, iş yeri barış ve huzurunu bozması yönündedir. Sağlık çalışanlarına yarar sağlamak şöyle dursun ciddi tahribatlar oluşturmaktadır. Birçok hekim arkadaşımız çalıştıkları hastanelerden istifa ederek, kendilerine haklı olarak özel sektörde iş aramaktadır. Bu durum gelinen son noktadır. Aynı duyguları yaşayan hekim dışı arkadaşlarımız mecburiyetten ve mutsuz çalışmak zorundadır. Bu gidişata acilen dur denilmesi gerekmektedir. Bu sistem; fedakarlıkla çalışan, emek veren sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri, emeğinin karşılığını alamayan bir sisteme dönüşmüştür. Israrla defalarca söylememize rağmen 5 yıldır değiştirilemeyen sistem artık Sağlık Bakanlığının değil Türkiye'nin sorunudur" dedi.

Dağıtılabilir döner sermayenin artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özgür Yıldırım, "Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmaması, yanlış uygulama ve yönelimlerin artması sistemi tıkayan paradigmalardan biridir. Örneğin; bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler, döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluştururken, bugün bu ödemeler yüzde 80'inine karşılık gelmektedir. Sabit ek ödemelerin gün geçtikçe döner sermaye havuzunun büyük kısmını kaplaması sistemin açmazları olarak karşımızda durmaktadır. Böylece sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır sabit kalmaktadır. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 hesaplanması yönünde kazanımlar elde edilmişse de bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5'u esas almaya devam etmektedir. Bu hesaba göre ne yazık ki dağıtılan tutarlar yüzde 37'nin altına düşmektedir" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Neredeyse hemen her gün sağlık çalışanları şiddete daha da ötesinde yaralanmaya hatta ölüme maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının can güvenliği, gecesi gündüzü yoktur; bu hususta defalarca yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Bu denli zor şartlar altında hizmet üretmeye çalışanlar bir de aldıkları ücret ve yürürlükte olan günü geçmiş uygulamalardan dolayı sıkıntı yaşamaktadır" diye aktardı.