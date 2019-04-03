Başkan Yıldırım: "İş bırakmıyoruz, işin peşini de bırakmıyoruz”

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube üyeleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir araya gelerek Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimine yapılan şiddeti protesto etti. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Bizler Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyor, bu işin de peşini bırakmayacağımızı yüksek sesle haykırıyoruz" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ve ekibi Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora, görevi başında şiddet uygulanmasını protesto etmek amacıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlıkta yaşanan şiddetin ivedilikle son bulması için gerekli adımların bir an evvel atılmasının gerektiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur" ifadelerini kullandı. İş bırakma eylemi yerine işin peşinin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Özgür Yıldırım, "Nice canlarımız şehit edilirken, iş bırakmayanlar yine fırsatçılık peşindedirler. Bizler Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyor, bu işin de peşini bırakmayacağımızı yüksek sesle haykırıyoruz" diye konuştu.

Kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir"

Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olmasının önemli bir sorun olduğunu belirten Yıldırım, "Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Şiddet uygulayanlar toplumdan tecrit edilmeli"

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların toplumdan tecrit edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz."

"Çalışanlarımızın sonuna kadar arkasındayız"

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen mesai arkadaşlarının darp edildiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla beraber Bornova Huzurevi Müdürü Başar Nacır'a makam odasında kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından saldırılmış yine olaya müdahale eden güvenlik görevlileri de darp edilmiştir. Sonrasında tehditler savrulmuştur. Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak, gerçekleşen saldırıları kınıyor, saldırıya maruz kalan sağlık çalışanlarına ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sadece ve sadece mesleğimiz gereğini yerini getiren ve yasal olmayan talepler geri çevrildiği için şiddete maruz kalan tüm çalışanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Gelinen noktada alınmayan önlemlerden dolayı Türkiye genelinde bir çok çalışanımız darp edilmiş hayatının baharında yaşamdan koparılarak, ne yazık ki katledilmiştir."

"Bunun adı terördür"

Darp edilen, öldürülen sağlık çalışanlarına uygulanan zulmün terör olduğuna vurgu yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Yıldırım, "Bunun adı kısaca terördür. 7/24 sağlık hizmetini her şartta ve koşulda kesintisiz vermeye çalışan sağlık çalışanlarımıza ne darp, ne de katledilmek revadır. Başta Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlıklarında yine yeniden gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bakanlığımızı ve yetkililerimizi son kez uyarıyoruz. Ya gerekli tedbirleri ve önlemleri alınız, ya da bizleri kendi önlemlerimizi almak zorunda bırakmayınız" dedi.