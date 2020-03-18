Başkan Yıldırım'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz servis talebi

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den sağlık çalışanları için korona virüsü ile mücadele dönemi boyunca servis talebinde bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım salgınla mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den sağlık çalışanlarına yönelik servis hizmeti talebinde bulundu. Salgın sürecinin kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Sağlık çalışanlarımız korona virüsü salgın sürecinin kahramanlarıdır. Gerekli tedbir ve önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarımızın özellikle acil servise hizmet edenlerin toplu taşıma araçlarında mağdur olmaması, hijyenik ve hızlı ulaşımın sağlanması adına salgın süreci boyunca İzmir Büyükşehir Belediyemizden sağlık çalışanlarımızın ulaşımının her anlamda güvenli bir şekilde sağlanmasını talep ettik. Sürecin takipçisi olacağız'' dedi.

Büyükşehir'e yazılı talepte bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılı talepte bulunan Yıldırım, "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası İzmir 1 No'lu şubesi olarak korona virüsü ile mücadeleyi milletçe veriyoruz. Bu mücadelemizde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık personelinin salgın boyunca uzun mesai sürelerinden, nöbetlerden sonra yorgun bir şekilde toplu taşımaya, metroya, tramvaya, şehir otobüslerine binmesi ve o yorgunluğun üzerine ya da kendi arabasıyla uykusuz, yorgun ve gergin bir şekilde araba kullanması yerine sağlık personelinin mesaiye gidişlerinde ve gelişlerinde rahat edecekleri, yorulmayacakları hızlı ve hijyenik ulaşım için tedbirler alınması gerekmektedir. Küçük servisler, dezenfekte edilmiş servislerle hızla evlerine ulaştırılmalı dinlenmeleri ve tekrar mesaiye gelmelerinde zaman kaybetmemelerinin sağlanması ve süreç boyunca İzmir'de acil servislere hizmet eden sağlık ve sosyal hizmet çalışanları başta olmak üzere emek veren tüm personellerimiz adına yukarıda bahsettiğimiz hizmetin İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmasını talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz'' ifadelerini kullandı.