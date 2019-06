Başkan Yiyitalp 'dan sürücülere bayram uyarısı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çeken Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, sürücülere 'yola yorgun ve uykusuz çıkmayın' uyarısında bulundu.

Özellikle bayram tatillerinde, kara yollarında trafik yoğunluğunun büyük oranda arttığının altını çizen Başkan Yiyitalp , aşırı hız, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden birçok acının yaşandığını belirtti.

“Trafik kurallarına uyun”

Başkan Yiyitalp, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücüleri, sinirlerine hakim olmaya, hızdan ve hatalı sollamadan uzak durmaya, trafik kurallarına uymaya çağırdı. Başkan Salih Yiyitalp, “Her bayram öncesi ve sonrasında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve alınmayan önlemlerden dolayı meydana gelen trafik kazaları, yüzlerce ailenin bayram coşkusu ve mutluluğunu mateme çevirmekte, sevinçler gözyaşına dönmektedir. Yazılı ve görsel basında trafik kazaları ilk haber olarak çıkmakta ve meydana gelen bu kazalar sonucunda öksüz kalan çocuklar, ömür boyu sürecek sakatlıkların yanında milyonlarca Maddi Hasarların Olması Bizleri Gerçekten Üzmektedir" dedi.

“Araçlarınızın bakımını ihmal etmeyin”

Sürücüleri trafik kurallarına uyarak dikkatli ve tedbirli araç kullanmaya çağıran Yiyitalp, sürücülerin mutlaka araç kullanırken emniyet kemeri takmalarını ve uzun seyahatlerde en az 3 saatte bir mola verilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan Bayramı öncesinde özellikle yola çıkacak olan tüm sürücülerin araçlarının genel bakımını yapması gerektiğini belirten Yiyitalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lastiklerin bakımı ve far ayarları kesinlikle ihmal edilmemeli. Araç lastikleri güvenli bir sürüş için can simididir. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Sürücüler, sıcak havanın olumsuz şartlarını göz önünde bulundurmalı. Uykusuz ve yorgun araç kullanmamalı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerini takmalı, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 45, ağır yaralanmalarda ise, yüzde 50 oranında azalma sağladığı unutulmamalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre; ölümle sonuçlanan her 3 kazadan birinin aşırı hızdan kaynaklandığını sürücülerimiz bilmelidir. Araç sürücüleri yüksek hız limitinin görme ve algılama yeteneğini olumsuz etkilediğini, ayrıca hızlı limitini aşarak kaza yapan araçlarda yaralanma ve ölüm riskinin çok yüksek olduğunu bilmelidir. Sürücülerimiz araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile konuşmamalı. Genel trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarına riayet edilmeli. En iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayan sürücüdür. Bu güzel bayramı sevdikleriniz ile geçirmeniz için trafik kurallarına uyun. Sevinç dolu olan bu günlerimizi hüzne çevirmeyin. Sürücülerimiz trafikte birbirlerine karşı sevgi ve saygı kurulları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır.”