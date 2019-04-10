Başkan Zavaroğlu ve ekibinden huzurevi ziyareti

İzmir Sağlık-Sen 1 No'lu Şube Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, üyeleri ile birlikte Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ile sohbet eden ve kendilerine çay saatinde eşlik eden Başkan Zavaroğlu, "Aldığımız karara istinaden her ay belirlenen günde, komisyon üyelerimizden oluşan gruplar halinde Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret edeceğiz" dedi.

Bir sonraki randevuyu büyük sabırsızlıkla beklediklerini belirten Başkan Tuba Zavaroğlu, "Bugün aldığımız izne istinaden yaşamını orada devam ettiren büyüklerimizle çay saatinde buluştuk. Birlikte geçirdiğimiz kıymetli vakitte hazırladığımız ikramlar eşliğinde hasbihal ettik. Bu hoş sohbetler ve yaşanmışlıklarının getirdiği bilgelikten nice güzel şeyler öğrendik. Bu manevi hazzın tarifi imkansız doğrusu. Bugün bu vesileyle şunu gördük ki; bizden beklenilen maddi hiçbir şey yok, hatırlanmak ve güler yüzlerimiz onlar için en büyük hediye. Bizler İzmir 1 No'lu Şube Kadın Kolları Komisyon üyeleri olarak büyüklerimizi yılda bir hafta hatırlamak yerine, her ay düzenli olarak ziyaret etmeyi istiyoruz. Bu isteğimizi bugün onlarla paylaştığımızda yüzlerinde beliren sevinç görmeye değerdi. Şimdi artık onlar da bizler kadar Mayıs ayındaki buluşmamız için sabırsızlanıyorlar. Yarınlarımızın elimizde olmayan sebepleri ile bir gün bizlerinde onlarla yer değiştirebileceğimizin farkında olmak hem ziyaretlerimizi hem hayatımızı daha anlamlı kılacaktır, eminim." diye konuştu.