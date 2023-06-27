Başkandan tedbil-i kıyafetle sürpriz

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı'na bir gün kala sürpriz bir kutlama yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tebdil-i kıyafet yapan Pehlivan, temizlik ve kişisel bakım hizmeti alan teyzenin evine girdi. Tanınmaz hale gelen Pehlivan, bir yandan temizlik yaparken bir yandan da evinde bulunduğu yaşlı kadına belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadığını sordu. Belediye Başkanını bizzat görmek ve yaptıkları için teşekkür etmek istediğini dile getiren 68 yaşındaki Figen Soyaslan'a gerçekte kim olduğunu açıklayan Pehlivan'ı karşısında gören yaşlı kadın, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Henüz 8 yaşındayken geçirdiği Çocuk Felci nedeniyle 2 ayağını birden kullanamayan Figen Soyaslan, bir süre önce Menemen'e taşındı. Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren 68 yaşındaki Soyaslan, Menemen Belediyesi'ni arayarak “Evde Bakım Hizmetleri” ekibinden yardım istedi. Çocuğu olmayan Soyaslan'a Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ‘evde bakım', ‘temizlik', ‘kişisel bakım' ve ‘fizyoterapist' hizmeti verilmeye başlandı. Belediye hizmetlerinden memnuniyetini dile getirmek ve teşekkür etmek için Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı ziyaret etmek isteyen Soyaslan'a talebinin Başkan asistanlarına iletildiği söylendi. Ekipler aracılığı ile böyle bir randevu istendiğini öğrenen Pehlivan, sürpriz bayram kutlaması için harekete geçti.

Temizlikte Başkan var!

Menemen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekibi ile birlikte Figen Soyaslan'ın yaşadığı evin önünde buluşan Başkan Pehlivan, eldivenlerini giydi ve maskesini taktı. Dairede temizliğe başlayan Pehlivan, Figen Soyaslan ile belediyenin hizmetleri hakkında sohbete başladı. Temizlik personeli ile sohbet ettiğini düşünen Soyaslan, diyalogları arasında Başkan Pehlivan'ı görmeyi ve yaptığı hizmetler için teşekkür etmeyi çok istediğini söyledi. Maskesini çıkararak kendini tanıtan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ı karşısında gören ve güzel bir sürprizle karşılaşan yaşlı kadın, duygusal anlar yaşadı. “Başkan burada olsa sarılıp teşekkür ederim demiştim, sana sarılmak istiyorum” diyen Figen Soyaslan “İnanamıyorum. Şu an şaşkınlığımı ve sevincimi kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Çok duygulandım” dedi. Belediyenin yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ben ve benim gibilere hizmet ulaştırıyorsunuz. Allah hepinize sağlık versin. Emeklerinizi boşa çıkarmasın” dedi.

“Küçük bir sürpriz yaptık”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'da göreve geldikleri ilk günden bu yana Sosyal İşler Müdürlüğü'nü harekete geçirdiklerine dikkat çekti. ‘Evde Bakım', ‘Kişisel Bakım', ‘Ev Temizliği' ve ‘Fizyoterapist' hizmetlerini devreye aldıklarını hatırlatan Pehlivan, şöyle konuştu; “İşe ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ederek başlıyoruz. Neye ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra ekiplerimizle gereken yardımı yapıyoruz. Figen Ablamız da beni görüp teşekkür etmek istemiş. Haber alır almaz kendisine böyle bir sürpriz yapmak istedik. Onun mutluluğu bizleri daha çok mutlu etti. Bu vesileyle büyüklerimizin ellerine gitmeyi, küçüklerimizin gözlerinde buluşmayı ihmal etmeyelim diyorum. Hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hep beraberce nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.”

Menemen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri; 2021 yılının Eylül ayından Haziran ayına kadar geçen süre boyunca toplam 1746 vatandaşla ev incelemesi gerçekleştirdi. 153 kişiye evde bakım hizmeti (Ev temizliği) hizmeti sunulurken, 314 kişiye kişisel bakım (Banyo, tırnak bakımı) yapıldı. 30 kişiye saç-sakal tıraşı yapıldı. ‘Evde Bakım', ‘Kişisel Bakım', ‘Saç sakal bakım ve traş', ‘Evde Fizik Tedavi' olmak üzere toplamda 2071 kere hizmet edilmiştir.