'sı düzenlenen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın birlikte keşkek dövdüğü festival, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, kasım ayında hayatını kaybeden Belenbaşı Köyü Muhtarı ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan anısına düzenlendi. Festivale; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eşi Zuhal Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Belenbaşı Köyü Muhtarı Faruk İlhan, eski milletvekili Mehmet Ali Susam, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivale katılmak isteyen İzmirliler, festival alanına ulaşmak için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Başkanlar keşkek dövdü

Geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde Tunç Soyer ile Erhan Kılıç, eşleriyle beraber köy meydanında keşkek dövdü. Daha sonra, “En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması” çerçevesinde kiraz tadımı yapılarak finalistler belirlendi. Birincilik ödülünü Remzi Altıparmak isimli üretici alırken, ikinci Güngör İlhan, üçüncü Ali Özgün Kınacı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında, vefat eden Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan'ı anarak şunları söyledi:

“Aslında hikâye o kültürü yaşatmaktır. Ben bu hikâyenin bizi geleceğe taşıyacak hikâye olduğunu biliyorum. Köklerimize ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimiz o kadar kuvvetli olur. O nedenle bu festivalin sadece yemek içmek olmadığını, hafızalarımızı tazelemek olduğunu bilmeliyiz. Bu festival, köklerimize sahip çıkmaktır. O nedenle bu festival çok kıymetlidir.”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise köyler bölgesinde tarımı özendirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, “Bugün burada kentte yaşayan vatandaşlarımızın toprağa, tarıma ne kadar uzak kaldıklarını, ne kadar özlediklerini görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sürdürülebilir tarımı gündeme getirmesinin ne kadar değerli olduğunu görüyorum. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel tarım alanlarının betonla değil, tarım ürünleri ile dolu olması için, tarımdan da para kazanılacağını göstermek için bu festivalleri yapıyoruz. Beton yığınına dönüşmüş bir köyler bölgesi değil, yemyeşil bir coğrafya hayal ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bergama'dan gelen kılıç kalkan ekibinin gösterisi festivalde coşkuyu artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Yörük Türkmen Kadınları Derneğinin halk oyunları ise festivale ayrı bir renk kattı. Gün boyu sanatçılar Zeynep İlhan, Bahar Almaç, Fatoş Kadıoğlu, Kemal Özgün, Yavuz İlhan ve Abdullah İnanç'ın sahne aldığı festival, Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sümer Ezgü konseri ile son buldu.