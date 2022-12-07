Basketbol Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Telekom Baskets Bonn: 89

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun beşinci maçında Alman ekibi Telekom Baskets Bonn’a 89-80 mağlup oldu.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun beşinci maçında Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'a 89-80 mağlup oldu.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 14, Braian Angola 8, Berkan Durmaz 14, Thomas Akyazılı 3, Mindaugas Kuzminskas 15, Angel Delgado 15, Vittorio Brown 6, Mert Celep, Kenan Sipahi 4, Jaylon Brown 1, Dusan Cantekin, Ergi Tirpanci
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Telekom Baskets Bonn: Karsten Tadda 6, Deane Williams 8, Leon Kratzer 6, Finn Delany 2, Jeremy Morgan 12, Collin Anthony Malcolm 20, Sebastian Herrera 13, TJ Shorts II 26, Jonas Falkenstein, Michael Kessens, Florian Koch, Tyson Ward 2, Deane Williams 2
Başantrenör: Tuomas Iisalo
1.Periyot: 21-19 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 43-42 (Telekom Baskets Bonn lehine)
3. Periyot: 51-69 (Telekom Baskets Bonn lehine)