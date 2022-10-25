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Basketbol Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 83 - Reggio Emilia: 76

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun üçüncü maçında İtalya ekibi Reggio Emilia’yı 83-76 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü maçında İtalya ekibi Reggio Emilia'yı 83-76 mağlup etti.



Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Martin Horozov, Michal Proc, Sergii Zashchuk


Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 5, Skyler Flatten, Erick McCollum 33, Efe Barış, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı, Duşan Cantekin, Mindaugas Kuzminskas 4, Angel Delgado 14, Vittorio Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 15


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Reggio Emilia: Kassius Robertson 8, James Funderburk 6, Sacar Anim 7, Neta Reuvers 12, Mikael Hopkins 11, Alessandro Cipola, Arturs Strautins 3, Michele Vitali 9, Gabriele Stefani, Andrea Ciciarini 8, Osvaldas Alisevicius 12, Mouhamet Diouf


Başantrenör: Massimiliano Menetti


1.Periyot: 26-24 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 46-42 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 63-53 (Pınar Karşıyaka lehine)

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