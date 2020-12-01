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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66

ING Basketbol Süper Ligi’nin 10.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66'lık skorla mağlup etti. Ligde Aliağa 5. galibiyetini alırken, Gaziantep ekibi ise 5. kez mağlup oldu.



Salon: Enka Spor


Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Kaan Büyükçil


Aliağa Petkim: Kendrick John Ray 15 , Boran Güler 4, ,Yiğitcan Turna 3, Ege Arar, Hakan Yapar, Thomas Wimbush 13, Stephen Zack 9, Ian Hummer 15 , Dorukhan Engindeniz 8


Başantrenör: Kestutis Kemzura


Gaziantep Basketbol: Brynton Jevon Lemar 8 ,Rashard Daequan Kelly 11, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 4, Trevis Jemar Simpson 13, Marko Tomas 6, Metehan Akyel 6, Can Uğur Söğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 4


Başantrenör: Nenad Markovic


1. Periyot: 21-14 (Aliağa lehine)


Devre: 40-32 (Aliağa lehine)


3. Periyot: 54-61 (Gaziantep Basketbol lehine)

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