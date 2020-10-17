Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 108 - Frutti Extra Bursaspor : 80

ING Basketbol Süper Ligi’nin 4.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor 108-80 skorla yendi
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Zafer Yılmaz, M. Serdar Ünal , Semih Vural
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 21, Sarunas Vasiliaskas 5, Ian Hummer 18, Tayfun Erülkü 2, Yiğitcan Turna 8, Deniz Çelen 2, Thomas Wimbush 27, Hakan Yapar 3, Ege Arar 22
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Frutti Extra Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu 18, Tevfik Akdamar 3, Xaiver Munford 8, Perry James Jones 6, Birkan Batuk 9, Ender Arslan 13, Malik Newman 9, Oğuz Savaş, Can Maksim Mutaf 3, Kenneth Kadji 8, Metin Türen 3, Daniel Hamilton
Başantrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 30-11 (Aliağa Petkim spor lehine)
Devre: 60-30 (Aliağa Petkim spor lehine)
3. Periyot: 85-54 (Aliağa Petkim spor lehine)