Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 65 - Türk Telekom: 71

ING Basketbol Süper Ligi’nin 29.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Türk Telekom'a 65-71 yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 19. yenilgisini alırken, Türk Telekom 17. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 9, Ege Arar 10, Sarunas Vasiliauskas 12, Thomas Wimbush 2 , Ian Hummer 5, Yiğitcan Turna 12, Stephen Zack 5, Okben Ulubay 2, Canberk Kusxx 8, Boran Güler
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Türk Telekom: Nicholas Johnson 18, Samuel Thomas Dekker 17, Can Korkmaz 1, Gani Erdi Gülaslan 10, Samet Geyik 6, Marcus Franklee Foster 10, Kamar Malik Baldwin 2, Johnnylee O'Bryant 7, Göktuğ Baş
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 17-21 (Türk Telekom lehine)
Devre: 29-35 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 51-57 (Türk Telekom lehine)