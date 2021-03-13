Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79

ING Basketbol Süper Ligi’nin 24.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 69-79'luk skorla yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 9. yenilgisini alırken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 6. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Erşan Kartal, Ali Serkan Emlek, Mehmet Şahin
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 16, Ege Arar 2, Sarunas Vasiliauskas 6, Thomas Wimbush 7, Ian Hummer 14, Yiğitcan Turna , Okben Ulubay 9, Stephen Zack 12, Canberk Kus, Dorukhan Engindeniz 3
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: Ricardo Ledo 30, Robert Alfonzo Johnson Jr 15, Firat Töz, Erdem İlter, Abdul Malik Abu 6, Caner Ercan, Mustafa Baştürk, Elgin Rashad Cook 11, Sercan Ergin 9, Darion Ray Atkins 8
Başantrenör: Alkim Ay
1. Periyot:16-17 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 29-34 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 53-52 (Aliağa Petkim Spor lehine)