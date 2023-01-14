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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 70 - Türk Telekom: 89

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15.

haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom'a 89-70 mağlup oldu.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural Burak Yılmaz


Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 6, Dorukhan Engindeniz 6, Prewitt 5, Aldridge 6, Simmons 14, Ege Arar, Chery 22, Nusret Yıldırım 4, Phillip Booth 7, Murat Kuntker


Başantrenör: Burak Gören


Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8 , Grant 20, Bouteille 11, Berk Demir2, Jones 20, Mehmet Yağmur, Taylor 16, Erkan Yılmaz 3, Sestina 9, Alihan Demir Semih Erden


Başantrenör: Erdem Can


1. periyot: 25-20 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 38-40 (Türk Telekom lehine


3. periyot: 54-67 (Türk Telekom Lehine)


Oyundan çıkan: Dorukhan Engindeniz (Aliağa Petkimspor)

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