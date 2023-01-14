Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 70 - Türk Telekom: 89

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15.
haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Türk Telekom'a 89-70 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 6, Dorukhan Engindeniz 6, Prewitt 5, Aldridge 6, Simmons 14, Ege Arar, Chery 22, Nusret Yıldırım 4, Phillip Booth 7, Murat Kuntker
Başantrenör: Burak Gören
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8 , Grant 20, Bouteille 11, Berk Demir2, Jones 20, Mehmet Yağmur, Taylor 16, Erkan Yılmaz 3, Sestina 9, Alihan Demir Semih Erden
Başantrenör: Erdem Can
1. periyot: 25-20 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 38-40 (Türk Telekom lehine
3. periyot: 54-67 (Türk Telekom Lehine)
Oyundan çıkan: Dorukhan Engindeniz (Aliağa Petkimspor)