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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 72 - Bahçeşehir Koleji: 77

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 72-77'lik skorla mağlup oldu.



Salon: Enka Spor


Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik


Aliağa Petkim: Kendrick John Ray 18, Ege Arar 12, Sarunas Vasiliauskas 11, Thomas Wimbush 5, Stephen Zack 8, Ian Hummer 10, Dorukhan Engindeniz 2, Canberk Kus 6, Hakan Yapar ?, Boran Güler ?, Yiğitcan Turna ?


Başantrenör: Kestutis Kemzura


Bahçeşehir Koleji: Shannon Eugene Evans 18, Jamal Avery Jones 13, İsmet Akpinar 4, Thomas Earl Robinson 8, Hadi Özdemirx 3, Erick Obrien Green 23, Burak Can Yildizli 6, Joshua Colton Owens 2, Erkan Yilmaz ?


Başantrenör: Erhan Ernak


1. Periyot: 19-16 (Aliağa Petkim Spor lehine)


Devre: 34-40 (Bahçeşehir lehine)


3. Periyot: 59-57 (Aliağa Petkimspor lehine)

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