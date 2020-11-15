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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 82 - Beşiktaş : 72

ING Basketbol Süper Ligi’nin 8.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 82-72 yendi . Lig'de Aliağa Petkim spor 4. galibiyetini alırken, Beşiktaş 7 kez mağlup oldu.


Salon: Enka Spor


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli ,Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin


Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 19, Stephen Zack 12, Sarunas Vasiliaskas 9, Ian Hummer 17, Thomas Wimbush 7, Dorukhan Engindeniz 6, Hakan Yapar 2, Canberk Kus ?, Ege Arar 10, Alp Karahan ?, Yiğitcan Turna ?,


Başantrenör: Kestutis Kemzura


Beşiktaş : James Kumar Blackmon 18, Omer Yasır Küçük 3, Alperen Şengün 30, Markell Davon Johnson 15, Egehan Arna 2, Oğuzhan Göktepe , Hakan Saylı, Sadık Emir Kabaca 4 ,Mehmet Yağmur, Sedat Ali Karagülle , Furkan Haltalı


Başantrenör: Sinan Çelik


1. Periyot: 22 -15 (Aliağa Petkim Spor lehine)


Devre: 42 - 38 (Aliağa Petkim Spor lehine)


3. Periyot: 68 -59 (Aliağa Petkim Spor lehine)

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