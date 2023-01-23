Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 94- Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı'nı 94-87'lik skorla mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Tolga Edis
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 13, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 23, Aldridge 9, Simmons 10, Ege Arar 2, Chery 18, Nusret Yıldırım, Phillip Booth 19
Başantrenör: Burak Gören
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Heidegger 22 Harrison 11, Rogkavopoulos 22, Ayberk Olmaz 9, Peterka 13, Hamilton 4, Altan Erol 2, Arca Tülüoğlu 4
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. periyot: 22-23 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi lehine)
Devre: 51-48 (Aliağa Petkimspor Lehine)
3. periyot: 63-68 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi lehine)
5 Faul alan: Simmons (Aliağa Petkimspor)