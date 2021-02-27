Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor:83 - OGM Ormanspor: 76

ING Basketbol Süper Ligi’nin 22 .
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22 . haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı OGM Ormanspor'u 83-76'lık skorla yendi.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Polat Parlak
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 19, Ege Arar 6, Sarunas Vasiliauskas 2, Thomas Wimbush 15, Ian Hummer 12, Yiğitcan Turna 1, Okben Ulubay 5, Stephen Zack 17, Canberk Kus, Dorukhan Engindeniz 6
Başantrenör: Kestutis Kemzura
OGM Ormanspor: Hagins 12, Kikanovic 23, Efe Ergi Tirpanci 7, Kadir Bayram 6, Charlon Kloof 14, Holloway 12, Mert Alemdar, Erol Can Çinko, Yiğit Baran Sarikaya, Cevher Özer 2
Başantrenör: Korhan Aydanariğ
1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 40-29 (Aliağa Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 61-51 (Aliağa Petkim Spor lehine)