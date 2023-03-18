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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 77 - Bahceşehir Koleji :69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21.

haftasında Aliağa Petkimspor, evinde karşılaştığı Bahceşehir Koleji'ni 77-69 'luk skorla mağlup etti.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Ö zxx


Aliağa Petkimspor: Chery 6, Prewitt 5, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 15, Aldridge 23, Ege Arar 4, Meriç Kuntker, Perkins 16, Nusret Yıldırım 5


Başantrenör: Burak Gören


Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Muhammed Baygül 5, Morgan 15, Smith 18, Boutsiele 18, Yiğit Arslan 2, Hadi Özdemir 4, Yunus Sonsırma 5, Blazic


Başantrenör: Sinan Atalay


1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 36-30 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. Periyot: 56-49 (Aliağa Petkimspor lehine)


5 faulle çıkan: Ege Arar (Aliağa Petkimspor)

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