Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 77 - Bahceşehir Koleji :69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21.
haftasında Aliağa Petkimspor, evinde karşılaştığı Bahceşehir Koleji'ni 77-69 'luk skorla mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Ö zxx
Aliağa Petkimspor: Chery 6, Prewitt 5, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 15, Aldridge 23, Ege Arar 4, Meriç Kuntker, Perkins 16, Nusret Yıldırım 5
Başantrenör: Burak Gören
Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Muhammed Baygül 5, Morgan 15, Smith 18, Boutsiele 18, Yiğit Arslan 2, Hadi Özdemir 4, Yunus Sonsırma 5, Blazic
Başantrenör: Sinan Atalay
1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 36-30 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 56-49 (Aliağa Petkimspor lehine)
5 faulle çıkan: Ege Arar (Aliağa Petkimspor)