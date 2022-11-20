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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 7.

haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol 'u 79-75 mağlup etti.




Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerl, Batuhan Söylemezoğlu


Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 16, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 17, Aldridge 16, Simmons 17, Chery 7, Webster 6, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım


Başantrenör: Burak Gören


Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 25, Harris 4, Tayfun Erülkü 3, Rivers 12, Metehan Akyel 6, Kulvietis 2, Can Maxim Mutaf 9, Sajus 14


Başantrenör: Özhan Çıvgın


1. periyot: 18-20 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)


Devre: 34-34


3. periyot: 58-52 ( Aliağa Petkimspor lehine)


5 faulle çıkan: 39.07 Can Maxim Mutaf (Onco Büyükçekmece Basketbol))

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