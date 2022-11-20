Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 7.
haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol 'u 79-75 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerl, Batuhan Söylemezoğlu
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 16, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 17, Aldridge 16, Simmons 17, Chery 7, Webster 6, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım
Başantrenör: Burak Gören
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 25, Harris 4, Tayfun Erülkü 3, Rivers 12, Metehan Akyel 6, Kulvietis 2, Can Maxim Mutaf 9, Sajus 14
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 18-20 (Onvo Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 34-34
3. periyot: 58-52 ( Aliağa Petkimspor lehine)
5 faulle çıkan: 39.07 Can Maxim Mutaf (Onco Büyükçekmece Basketbol))