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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 - Gaziantep Basketbol: 79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup etti.


Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79'luk s korla mağlup etti. İzmir ekibi, aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Ligde 9 galibiyetle 15. sırada bulunan Gaziantep Basketbol, son haftada ligde kalmak için mücadele edecek.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon


Aliağa Petkimspor: Booth 17, Chery 10, Perkins 18, Aldridge 11, Simmons 6, Ege Arar 8, İsmail Cem Ulusoy 10, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz


Başantrenör: Burak Gören


Gaziantep Basketbol: McIntyre 24, Frankamp 15, Dotson 14, Metin Türen, Egbunu 13, Can Uğur Öğüt 4, Birkan Batuk, Luther 2, Muhsin Yaşar 7


Başantrenör Tutku Açık


1. Periyot: 19-19


Devre: 38-42 (Gaziantep Basketbol lehine)


3. Periyot: 54-56 (Gaziantep Basketbol lehine)

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