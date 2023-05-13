Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 80 - Gaziantep Basketbol: 79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol'u 80-79'luk s korla mağlup etti. İzmir ekibi, aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Ligde 9 galibiyetle 15. sırada bulunan Gaziantep Basketbol, son haftada ligde kalmak için mücadele edecek.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon
Aliağa Petkimspor: Booth 17, Chery 10, Perkins 18, Aldridge 11, Simmons 6, Ege Arar 8, İsmail Cem Ulusoy 10, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz
Başantrenör: Burak Gören
Gaziantep Basketbol: McIntyre 24, Frankamp 15, Dotson 14, Metin Türen, Egbunu 13, Can Uğur Öğüt 4, Birkan Batuk, Luther 2, Muhsin Yaşar 7
Başantrenör Tutku Açık
1. Periyot: 19-19
Devre: 38-42 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 54-56 (Gaziantep Basketbol lehine)