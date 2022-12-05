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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 84 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 90-84 yenildi.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz


Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 10, Dorukhan Engindeniz 9, Prewitt 23, Aldridge 11, Simmons 8, Ege Arar 2, Chery 8, Webster 8, Nusret Yıldırım 5, Ömercan Engin


Başantrenör: Burak Gören


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 24, Cruz 24, Michalak 12, Morgan 8, Anosike 13, Erdi Gülaslan, Kaspar 3, Tolga Kaan Birer 4, Ogün Sevinç 2, Mustafa Baki Görür


Başantrenör: Hakan Demir


1. periyot: 28-18 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 50-45 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. periyot: 67-64 (Aliağa Petkimspor lehine)

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