Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 84 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 90

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 90-84 yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 10, Dorukhan Engindeniz 9, Prewitt 23, Aldridge 11, Simmons 8, Ege Arar 2, Chery 8, Webster 8, Nusret Yıldırım 5, Ömercan Engin
Başantrenör: Burak Gören
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 24, Cruz 24, Michalak 12, Morgan 8, Anosike 13, Erdi Gülaslan, Kaspar 3, Tolga Kaan Birer 4, Ogün Sevinç 2, Mustafa Baki Görür
Başantrenör: Hakan Demir
1. periyot: 28-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 50-45 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 67-64 (Aliağa Petkimspor lehine)