Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 85 - TOFAŞ: 95

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 95-85'lik skorla mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Aliağa Petkimspor: Prewitt 7, İsmail Cem Ulusoy 6, Dorukhan Engindeniz 8, Booth 28 Simmons 20, Aldridge12, Ege Arar2, Perkins 2, Nusret Yıldırım
Başantrenör: Burak Gören
TOFAŞ: Tyler Ennis 13, Gray 22, Tolga Geçim 4, Manek 9, Toure 28, Emre Tanışan 5, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 1, Berk Uğurlu 5, Doyle 8
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 39-33 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 57-61 (TOFAŞ lehine)