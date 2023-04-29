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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 85 - TOFAŞ: 95

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 95-85'lik skorla mağlup etti.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu


Aliağa Petkimspor: Prewitt 7, İsmail Cem Ulusoy 6, Dorukhan Engindeniz 8, Booth 28 Simmons 20, Aldridge12, Ege Arar2, Perkins 2, Nusret Yıldırım


Başantrenör: Burak Gören


TOFAŞ: Tyler Ennis 13, Gray 22, Tolga Geçim 4, Manek 9, Toure 28, Emre Tanışan 5, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 1, Berk Uğurlu 5, Doyle 8


Başantrenör: Orhun Ene


1. Periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 39-33 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. Periyot: 57-61 (TOFAŞ lehine)

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