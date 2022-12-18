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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 97 - Beşiktaş EmlakJet: 83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 11.

haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Beşiktaş Emlakjet ‘i 97-83 mağlup etti.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki , Sinem Tetik


Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Prewitt 18, Aldridge 10, Simmons 13, Ege Arar 2, Chery 29, Webster 17, Nusret Yıldırım


Başantrenör: Burak Gören


Beşiktaş Emlakjet: Usher 16, Furkan Haltalı 4 , Yağız Aksu, Okben Ulubay 10, Orelik 13, Burak Can Yıldızlı 2, Rich 12, Mooneyxx 9, McCormack 17


Başantrenör: Ahmet Kandemir


1. periyot: 18-22 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 43-41 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. periyot: 74-60 (Aliağa Petkimspor lehine)


5 Faulle çıkan: Engin Arar (Aliağa Petkimspor)


5 Faulle çıkan: Mooney (Beşiktaş EmlakJet)

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