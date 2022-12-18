Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 97 - Beşiktaş EmlakJet: 83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 11.
haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Beşiktaş Emlakjet ‘i 97-83 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki , Sinem Tetik
Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Prewitt 18, Aldridge 10, Simmons 13, Ege Arar 2, Chery 29, Webster 17, Nusret Yıldırım
Başantrenör: Burak Gören
Beşiktaş Emlakjet: Usher 16, Furkan Haltalı 4 , Yağız Aksu, Okben Ulubay 10, Orelik 13, Burak Can Yıldızlı 2, Rich 12, Mooneyxx 9, McCormack 17
Başantrenör: Ahmet Kandemir
1. periyot: 18-22 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 43-41 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 74-60 (Aliağa Petkimspor lehine)
5 Faulle çıkan: Engin Arar (Aliağa Petkimspor)
5 Faulle çıkan: Mooney (Beşiktaş EmlakJet)