Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 102 - Fenerbahçe Beko: 98

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-98 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 20, Braian Angola 20, Deniz Kılıçlı 8, Thomas Akyazılı 3, Mindaugas Kuzminskas 23, Angel Delgado 6 Mert Celep, Kenan Sipahi 9, Jaylon Brown 13, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 15, Johnathan Motley 17, Scottie Wilbekin 17, Nigel Hayes 10, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 11, Marko Guduric 12, Metecan Birsen 3, Samet Geyik 4, Tyler Dorsey 4, Şehmus Hazer, İsmet Akpınar
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1.Periyot: 22-24 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 46-48 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 73-69 (Pınar Karşıyaka lehine)