Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 84 - Türk Telekom: 81

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında Türk Telekom’u 84-81 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında Türk Telekom'u 84-81 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 12, Brain Angola 12, Berkan Durmaz, Angel Delgado 19, Vittorio Brown 13, Thomas Akyazılı 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 4, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış, Deniz Kılıçlı 1
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Türk Telekom: Jerian Grant 19, Axel Bouteille 15, Tony Taylor 15, Erkan Yılmaz 9, Tyrique Jones 7, Nate Sestina 9, Semih Erden, Rıdvan Öncel 7, Mehmet Yağmur, Berk Demir, Batuhan Acar, Emircan Koşut
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 15-18 (Türk Telekom lehine)
Devre: 36-35 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 52-56 (Türk Telekom lehine)