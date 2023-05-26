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Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 91 - Frutti Extra Bursaspor: 83

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off 1.

Tur maçında Frutti Extra Bursaspor'u uzatmalarda 91-83 mağlup etti.



Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk


Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 23, Brain Angola 9, Berkan Durmaz 2, Angel Delgadox 13, Vittorio Brown 17, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 19, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış, Deniz Kılıçlı 1


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Frutti Extra Bursaspor: Zach Auguste 4, Anthony Clemmons 18, Derek Needham 4, Dave Dudzinski 10, Onuralp Bitim 4, Andrew Andrews 16, Yiğitcan Saybir 22, Ömer Utku Al 5, Berk Can Akın, Mithat Can Özalp, Mehmet Atalan


Başantrenör: Duan Alimpijevi


1. Periyot: 19-9 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 41-31 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 59-52 (Pınar Karşıyaka lehine)


4. Periyot: 80-80

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