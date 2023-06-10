Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 94 - Türk Telekom: 90

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final dördüncü maçında Türk Telekom'u 94-90 mağlup etti ve Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 21, Brain Angola 12, Berkan Durmaz, Angel Delgado 21, Vittorio Brown 12, Thomas Akyazılı 8, Mert Celep, Kenan Sipahi 15, Jaylon Brown 5, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış, Deniz Kılıçlı

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Türk Telekom: Jerian Grant 21, Axel Bouteille 14, Tony Taylor 14, Erkan Yılmaz 6, Tyrique Jones 20, Nate Sestina 13, Semih Erden 2, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Berk Demir, Batuhan Acar, Emircan Koşut, Boran Güler

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 15-26 (Türk Telekom lehine)

Devre: 50-47 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 75-72 (Pınar Karşıyaka lehine)