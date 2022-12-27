Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 96 - Gaziantep Basketbol: 91

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Gaziantep Basketbol’u 96-91 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Gaziantep Basketbol'u 96-91 mağlup etti.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum 43, Berkan Durmaz 6, Mindaugas Kuzminskas 3, Angel Delgado 6, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 9, Dusan Cantekin, Ergi Tirpanci, Ali Efe Barış, Deniz Kılıçlı
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Gaziantep Basketbol: Codi Miller-McIntyre 29, Damyean Dotson 28, Conner Frankamp 13, Leyton Hammonds 7, Muhsin Yaşar 14, John Egbunu, Metin Türen, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici, Ahmet Furkan Özkan, Can Öğüt, Birkan Batuk
Başantrenör: Tutku Açık
1.Periyot: 26-32 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 53-48 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 73-73