Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon A. Efes

Efes, konuk olduğu P. Karşıyaka'yı 74-83'lük skorla mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu

P. Karşıyaka: Errick McCollum 18, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 1, Efe Ergi Tırpancı, Jaylon Brown 13, Braian Angola 8, Angel Delgado 6, Vittorio Brown 21, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

Başantrenör: Ufuk Sarıca

A. Efes: Shane Larkin 15, Doğuş Balbay, Elijah Bryant 4, Erten Gazi, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 8, Vasilije Micicx 29, Amath M'Baye 13, Rodrigue Beaubois 11, Karahan Efeoğlu

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 27-28 (A. Efes lehine)

Devre: 46-48 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 63-64 (A. Efes lehine)