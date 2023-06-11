Basketbol Süper Ligi'nin final takvimi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde A.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. İlk maç 13 Haziran Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Pınar Karşıyaka ile A. Efes arasında oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek. Ligi Pınar Karşıyaka'nın üstünde bitirdiği için ilk iki maç A. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü maç ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde ise şampiyon İstanbul'daki beşinci karşılaşmada belli olacak.
Final takvimi ise şöyle:
13 Haziran Salı:
20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
15 Haziran Perşembe
20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
17 Haziran Cumartesi
18.00 Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
19 Haziran Pazartesi (Gerekirse):
Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
21 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)