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Basketbol Süper Ligi'nin final takvimi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde A.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. İlk maç 13 Haziran Salı günü İstanbul'da oynanacak.


Pınar Karşıyaka ile A. Efes arasında oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek. Ligi Pınar Karşıyaka'nın üstünde bitirdiği için ilk iki maç A. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü maç ve gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de oynanacak. Serinin 2-2 eşitliğe taşınması halinde ise şampiyon İstanbul'daki beşinci karşılaşmada belli olacak.



Final takvimi ise şöyle:



13 Haziran Salı:


20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



15 Haziran Perşembe


20.00 A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



17 Haziran Cumartesi


18.00 Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



19 Haziran Pazartesi (Gerekirse):


Pınar Karşıyaka - A. Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



21 Haziran Çarşamba (Gerekirse)


A. Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

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