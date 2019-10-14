Başkonsolos'tan vize müjdesi: "Öneri bakanlık tarafından kabul edildi"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakız Adası yetkililerin 7 yıl önce hayata geçirdiği "Kardeşleşme" projesi kapsamında yapılan etkinlikte konuşan Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda kurulan vize başvuru merkeziyle ilgili, "Yeni başvuru merkezlerinin bu yıl kışın da faaliyetlerini sürdürmeleri için Yunanistan Dış İşleri Bakanlığına öneride bulundum. Öneri bakanlık tarafından kabul edildi" şeklinde konuştu.

7 yıl önce hayata geçirilen "Kardeşleşme" projesi, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakız Adası'ndaki yetkililerin öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda, Çeşme'deki bir otelde etkinlik düzenlendi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, bu anlamlı geceye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Karşı tarafla olan protokolümüz 2012 yılında eski Çeşme Esnaf Odası Başkanımız Mustafa Cenger'in ve Sakız Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis'in imzasıyla başladı. Aradan geçen 7 yılın ardından bu protokol üstüne yeni şeyler katarak, her geçen gün büyüdü ve bugünkü durumuna geldi. Bu birliktelikten müthiş bir güç doğdu ve her iki taraf için de inanılmaz boyutta ekonomik girdi oluşturuldu" dedi.

Vize başvuru merkezleri kışında devam edecek

25 yıl sonra yeniden hayat bulan Çeşme Festivali'nde, "Ege'nin İki Yakası" teması ile karşı yakadan çok sayıda misafirin Çeşme'ye geldiğine vurgu yapan Köfüncü, "Bu yıl 30 Eylül tarihinde Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasında vize işlemlerinin bitmesi gerekirken, özel uğraşlarıyla bu süreci 12 aya yayan Başkonsolos Argyro Papoulia'ya ne kadar teşekkür etsek az. Bundan böyle 12 ay boyunca Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan vize verilmeye devam edilecek" dedi.

İki yaka arasında 4 günlük festival müjdesi

Uzun süre sonra hayata geçen ve bu seneki teması "Ege'nin İki Yakası" olan Çeşme Festivali öncesinde, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile bir düşüncesini de paylaştığını belirten Köfüncü, "Gelecek yıl bu organizasyonu iki gün Sakız Adası'nda, iki gün de Çeşme'de olmak üzere hayata geçirme düşüncesini başkanımız ile paylaştık. Kendisi bu konuda bizlere destek verdi ve gelecek yıl Sakız Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis ile Çeşme Festivali'nin dışında; ama yine hep birlikte ortakça yapabileceğimiz dört günlük bir festivali hayata geçireceğiz. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek müjde verdi.

"Öneri bakanlık tarafından kabul edildi"

Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia da, "Sevgili Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile 2 yıl önce burada, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu adına vize başvuru merkezinin faaliyete geçmesi konusunda anlaştık. Bu vesileyle Çeşme ve Chios halklarını daha da yakınlaştırmak istedik. Verdiğimiz sözü yerine getirdik ve yeni Vize Başvuru Merkezi ilk olarak 2 Nisan 2018 tarihinden 30 Eylül 2018 tarihine kadar faaliyet göstererek Chios'u ve diğer Yunan destinasyonlarını ziyaret eden yüzlerce Çeşme ve Alaçatı sakinlerine hizmet vermeye başladı. Osman Köfüncü, Kuşadası ve Ayvalık Ticaret Odalarının başkanları ile görüşerek, bu yeni başvuru merkezlerinin bu yıl kışın da faaliyetlerini sürdürmeleri için Yunanistan Dış İşleri Bakanlığına öneride bulundum. Öneri bakanlık tarafından kabul edildi" şeklinde konuştu.

Son olarak Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, "Bu protokolün daha nice yıllar sürmesi için biz Çeşme Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diye aktardı.

Geceye ayrıca; İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın eşi Nikos Stefanou, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Sakız Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis ile çok sayıda davetli katıldı.