Basmane Günleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Basmane sokaklarında yürüdükçe ne kadar güçlü, zengin ve köklü bir tarihimiz olduğunu bir kere daha idrak ediyoruz. Bu köklü tarih, günümüzü aydınlattıysa geleceğimizi aydınlatmasına imkan vermemiz lazım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Basmane'nin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak, bölgenin çok kültürlü yaşamını canlı tutmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği "Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri” başladı. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı temasıyla 24 Ekim'e kadar sürecek program çerçevesinde, tarihi semt birbirinden renkli kültür ve sanat etkinliklerine sahne olacak.

Eski Lale Fırını'nda “Basmane'de Çok Renklilik' sergisinin açılışıyla kapılarını açan etkinlikler dizisi, Oteller Sokağı'na doğru yürüyüş ile devam etti. Korteje; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihçi ve yazar Orhan Beşikçi, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kortejdeki “Yanındayız Tunç Başkan” dövizleri dikkat çekti.

Basmane'ye iz bırakanlar unutulmadı

Basmane'nin tanıtımına katkı sağlayan Orhan Beşikçi'nin adı 9066 Sokağa verildi. "Basmane'de İz Bırakanlar" programı çerçevesinde ise Sümerbank'ın kurucusu eski bakan Nurullah Esat Sumer ve kardeşi ünlü ressam Ayetullah Sumer'in isimlerinin yer aldığı tabelalar, iki kardeşin adını ölümsüzleştirmek amacıyla yaşadıkları Anafartalar Caddesi'ne asıldı.

Etkinliklerin devamı için Bıçakçı Han'a doğru yürürken, Basmane Hamamı'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle faydalananlar evsiz yurttaşlar, Başkan Soyer'e sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi.

Program Bıçakçı Han'da devam etti

Bıçakçı Han'da “Fotoğrafçının Gözünden Basmane” ve Bedriye Gülay Beşikçi'nin resim sergisini gezen Başkan Soyer, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Orhan Beşikçi ile bir araya geldiğimiz zaman bilirim ki hep yeni şeyler öğreneceğiz. Bugün de öyle oldu. Yine buraya büyük bir coşku ile geldim. En büyük teşekkürü ona etmek lazım. İyi ki var ve iyi ki bu şehre bu kadar sahip çıkıyor” dedi.

Başkan Soyer: "Basmane'de köklü tarihimizi bir kez daha idrak ediyoruz"

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihimizle uyum içerisinde olmak en somut ve güzel haliyle burada vücut buluyor. Basmane sokaklarında yürüdükçe ne kadar güçlü, zengin ve köklü bir tarihimiz olduğunu bir kere daha idrak ediyoruz. Bu köklü tarih, günümüzü aydınlattıysa geleceğimizi aydınlatmasına imkan vermemiz lazım. O nedenle burada bulunan sanatçıların eline, emeğine sağlık; çünkü sanatçı gözü ile bir şehri görmek, bir şehri anlatmak çok daha güçlü etkiler bırakıyor” diye konuştu.

“Çalışmalarınız son derece önemli”

Orhan Beşikçi de, Başkan Tunç Soyer'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Özellikle Pazaryeri Mahallesi'nde restorasyon çalışmalarınız son derece önemli. Sadece kültürel miras değil, insana da dokunuyorsunuz. Bugün Basmane Hamamı'nda yıkanan, ihtiyaçları karşılanan insanlar size çiçek verdi. Bunlar çok önemli. Siz Bıçakçı Han ile Yıldız Sineması'nı kent kültürüne kazandırarak, inanın Basmane'ye umut ve ışık getirdiniz. Minnettarız. Basmane Günleri'ni düzenlememizde bize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Basmane İzmir'in zenginliğidir. Burayı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” dedi.

Başkan Soyer'in "Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri" etkinliğinin adının “Orhan Beşikçi Basmane Günleri” olarak değiştirilmesi önerisi ise katılımcılar tarafından kabul gördü.

Konserler

20 Ekim Perşembe günü saat 12.00'da İzmir Müzisyenler Derneği sanatçıları Altınpark Çınaraltı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu saat 20.00'da Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12.00'da Sokak Sanatçıları Derneği sanatçıları Pazaryeri Mahallesi Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadın Korosu saat 19.00'da Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Mozaik ve müzik aletleri yapım atölyesi

Bıçakçı Han'da 18-24 Ekim tarihleri arasında Gülbin Bircan'a ait mozaik, Feridun Emre'ye ait müzik aletleri yapım atölyesi, fotoğraf sanatçıları Yusuf Tuvi ile Birol Üzmez'in “Basmane”, Aydan Özlü'nün “Basmane'nin Renkleri” isimli slayt gösterileri olacak. “Basmane, İzmir'in Misafirhanesi” isimli belgesel film ise 18 ve 22 Ekim 2022 tarihlerinde saat 19.00'da Bıçakçı Han'da izlenebilecek.

Gönül Sineması

Gönül Sineması'nda 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 19.30'da ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın İzmirli ünlü futbolcu Metin Oktay'ın hayat hikayesini anlattığı 1965 yapımı “Taçsız Kral”, 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 19.30'da da ünlü yönetmen Osman Fahri Seden'in yönetip Necla Nazır ile Tarık Akan'ın oynadığı 1975 yapımı “Ateş Böceği” isimli filmle gösterilecek.

21 Ekim 2022 Cuma günü saat 12.00'da Ferhat Budak Şehit Fethi Bey Ortaokulu öğrencilerine masal anlatacak. 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 18.00'de Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde şair Cem Seyhun Ünbay'ın şiir dinletisi olacak.

Basmane'nin dünü, bugünü ve geleceği konuşulacak

Basmane'nin dünü, bugünü ve yarınının konuşulacağı paneller ise Bıçakçı Han'da yapılacak. 6. Basmane Günleri'nin gezi programı ise 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Katılımcılar profesyonel turist rehberleri eşliğinde Mezarlıkbaşı Katlı Otoparkı'nın önünden hareketle Agora, Basmane ve Kadifekale bölgelerini gezecek.