Basmane Tren Garı seferlere başlıyor

İzmir’de Covid-19 tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Basmane Tren Garı yarın seferlerine tekrar başlıyor.
İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında seferlerine ara verilen Basmane Tren Garı yarın seferlerine tekrar başlıyor.
Ege Bölgesi'nin demiryolu ulaşımında büyük öneme sahip Basmane Tren Garı'nın seferlerine, geçen yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilmişti. Basmane Tren Garı, 20 Mart günü seferlerine kaldığı yerden devam edecek. Seferler; Basmane-Aydın, Basmane- Denizli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir güzergahlarına gerçekleştirilecek.Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak.