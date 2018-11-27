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Batum Sheraton'da Hatice'li gala gecesi

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum şehrindeki beş yıldızlı otellerinden Sheraton da, ünlü sanatçı Hatice 28 Aralık Cuma gecesi müzikseverlerle buluşacak.

Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrindeki beş yıldızlı otellerinden Sheraton da, ünlü sanatçı Hatice 28 Aralık Cuma gecesi müzikseverlerle buluşacak.


Yıl içinde birbirinden ünlü isimlerin konser verdiği Batum Sheraton Otel'de, müzik dünyasının önemli isimlerinden Hatice, hayranlarıyla buluşarak bir konser verecek. 28 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek konserde Hatice, sevilen şarkılarını seslendirecek.


Canlı sahne performansı ile dikkat çeken Hatice, "Batum'a ilk defa gideceğim. Karadeniz'de çok hayranım olduğunu biliyorum. Geceye özel Karadeniz şarkılarından oluşan bir repertuvar da hazırladım. 2018 yılını muhteşem bir gece ile uğurlayacağız" diye konuştu.

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