Batum'da yılbaşı akşamı Derya Uluğ rüzgarı esecek

Tatilcilerin gözde lokasyonlarından biri haline gelen Gürcistan'ın Batum şehri, Türk sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ederken, ünlü sanatçı Derya Uluğ yılbaşı gecesi hayranlarıyla buluşacak.

"Okyanus" adlı single çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı giriş yapan Derya Uluğ, yılbaşı gecesi Batum'da hayranlarıyla buluşacak. 31 Aralık gecesi Welmond Hotel'de sahneye çıkacak olan sanatçı, üç saat boyunca sahnede kalarak performansını sergileyecek. Yılbaşı gecesine özel repertuvar hazırladığını belirten Derya Uluğ, "2019'un herkes için iyi bir yıl olmasını diliyorum. Sevenlerim ile birlikte muhteşem bir gece geçireceğiz" dedi.