Batur, Atatürk Lisesinin pilav gününe katıldı

İzmir Atatürk Lisesi Geleneksel Pilav Günü'ne katıldı. Başkan Batur, Atatürk Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen ve ülkenin dört bir yanından Atatürk liselileri bir araya getiren pilav gününe katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Atatürk Lisesinin geleneksel olarak düzenlediği pilav günü etkinliğine katılan ve etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Konak Belediye başkanı Abdül Batur, "Atatürk lisesi mezunlarını bir araya getiren bu güzel etkinlikle beraber olmaktan çok mutlu oldum ve aranızda olmaktan büyük onur duydum. Konak'ı değiştirecek, dönüştürecek ve tarihi misyonuyla yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz. İhsan Tutum ve Murat Saraç benim çok eski dostlarım. Ben Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Namık Kemal Lisesi ile Atatürk Lisesinin geçmişten bu yana her zaman tatlı bir rekabeti vardır. Atatürk Lisesi hep daha çalışkan, Namık Kemal Lisesi ise daha haşarı olarak bilinir ama en büyük rekabetimiz spor dalları arasında idi. Voleybol ve basketbolda Atatürk Lisesinin ağırlığı vardı ama futbolda da bizim büyük bir ağırlığımız vardı. Bu rekabet çok güzel tabii. Özellikle Atatürk Lisesi övgüyle izlediğimiz, İzmir'e mal olmuş, marka olmuş önemli bir eğitim kurumu. Atatürk Lisesi, ismini aldığı Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleriyle cumhuriyete bağlığı ile İzmir için çok önemli bir kurumdur. Geçmişten bugüne Atatürk Lisesinden mezun olan tüm mezunlarımızı kutluyorum. Geçmişte ve bugüne görev yapan öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi kutluyorum. Bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Atatürk Lisesinin yanında olacağız. Konak Belediyesi olarak eğitime elimizden gelen her türlü desteği yapacağız. Ben 131. Geleneksel Pilav Günü'nüzü, mezunların buluşma gününü kutlarım. Aranızda bulunmaktan büyük onur duydum” dedi.