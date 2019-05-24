Batur, Konak protokolünü iftar sofrasında buluşturdu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan ayı nedeniyle ilçe protokolünü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda buluşturdu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan ayı nedeniyle ilçe protokolüne iftar yemeği düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı programda katılımcılar, ezanın okunmasıyla orucunu açtı.

Programda konuşan Başkan Batur, katılımcıların yaklaşan bayramını kutlayarak sözlerine başladı. Konak Belediye Başkanı olarak göreve geldiği süreçte, seçim çalışmaları sırasında tespit edilen eksikliklere ilişkin olarak bir çalışma planı oluşturulduğunu ve yol haritası çizildiğini belirten Batur, “Muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, siyasi parti ve düşüncesi ne olursa olsun, tüm çalışma arkadaşlarımızla, özellikle meclis üyesi kardeşlerimle Konak'ta çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

"Konak'ı değiştireceğiz, Konak'ı yenileyeceğiz"

Özellikle muhtarların ilettiği sıkıntı ve eksikliklerin hızla giderilmesi için çalışılacağını söyleyen Batur, “Konak'ı değiştireceğiz, Konak'ı yenileyeceğiz. En büyük gücümüz, bugün burada olan arkadaşlarımızdır. Değerli Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Konak için her zaman birlikte mücadele edeceğiz ve Konak'ı İzmir'in en güzel ilçelerinden biri haline getireceğiz” diye konuştu.

Konak Kaymakamı Mehmet Eriş de, Ramazan ayının küskünlerin ortadan kalktığı, insanların barıştığı, kaynaştığı bir ay olduğunu dile getirerek, “Böyle hayırlı bir akşamda sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Sayın başkanımız bu konuna vesile olmuşlar; davetleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yemeğin ardından, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen ile İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Başkan Batur'a birer çiçek takdim etti.

Davete ayrıca; Konak İlçe Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Konak Belediyesi meclis üyeleri, Konak Belediyesi AK Parti Konak Grup Başkan Vekili İsmail Özen, CHP İl Başkan Yardımcısı Yasemin Menokan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen'in yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, muhtarlar ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.