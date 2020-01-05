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Batur: “Konak'ı eşsiz tarihiyle öne çıkaracağız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Arkas Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Picasso ve Gösteri Sanatı Sergisi’ni ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Arkas Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Picasso ve Gösteri Sanatı Sergisi'ni ziyaret etti. Tek tek incelediği Picasso eserleri hakkında yetkililerden bilgi alan Batur, “20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olan Pablo Picasso'nun eserlerinin şehrimizde sergilenmesi, gerçekten çok önemli. Bu serginin İzmir'e gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu sadece bir sergi değil, şehrimiz için çok önemli bir kültür olayıdır. Binlerce insanın sergiyi ziyaret etmesi de hemşehrilerimizin bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduğunun göstergesidir” diye konuştu.


Konak'ın sahip olduğu tarihi değerlerle bir açık hava müzesi gibi olduğunu ifade eden Batur, “Konak'ın bu eşsiz özelliğiyle öne çıkmasını istiyor ve bunun için çaba harcıyoruz. Her restorasyon çalışmasında, kültür ve sanatla ilgili olarak düzenlediğimiz her etkinlikte, her adımımızda öncelikli hedefimiz de budur” dedi. Konak'ın sanatın ve sanatçının evi olduğunu dile getiren Batur, “Şehrimizde bu tür sergilerin düzenlenmesi için biz de her zaman katkı koymaya hazırız. İlçemizde her ay birbirinden renkli etkinlikler, sergiler, söyleşiler de düzenliyoruz. Müzelerimizde özellikle çocuklarımız ve aileleri için çok güzel atölye çalışmaları yapıyoruz. Konak'ı kültür ve sanatta daha da ileri noktalara taşımaya kararlıyız” diye konuştu.

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