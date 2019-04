Batur'a ilk ziyaret esnaf odasından

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki başkanlık makamının kapılarını gelen herkese açan Batur'a ilk kurum ziyaretini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri yaptı.

Yeni görevi için Başkan Batur'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Mutlu, dört dönem Narlıdere Belediye Başkanlığı'nda olduğu gibi Konak'ta da esnaf teşkilatına verilen desteğin devam edeceğine yürekten inandıklarını söyledi. Mutlu, “Narlıdere'deki çalışmalarınız için size teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla bize her konuda kolaylık sağladınız. Bu iş birliğinin Konak'ta da artarak devam edeceğinden hiçbir endişemiz yok. Katkı koyduğunuz, koyacağınız her şey için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben ve tüm teşkilatımız sizinle birlikte çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Hızlı çözüm

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Esnaf Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu'yla geçmişten gelen iyi bir dostluklarının olduğuna vurgu yaparak, “Esnaf teşkilatımızın sıkıntılarını, sorunlarına her zaman omuz omuza vererek çözdük. Narlıdere'de birçok konuda birlikte çalıştık. Bundan sonra da tüm odalarımızla, esnaflarımızla bırakanda onların sorunlarını daha hızlı çözen bir anlayışı göreceksiniz” dedi.

“Birlikte güzel işler yapacağız”

Konak'ın İzmir'in en fazla ruhsatlı esnafa sahip ilçesi olduğunu dile getiren Batur, esnafın toplumun dinamosu olduğunu söyledi. Esnaf ayakta kaldığı sürece ekonomi sıkıntıların da ortadan kalkacağını belirten Batur, “Yerel yönetim olarak her zaman esnaflarımızın yanında olacağız. Meclis üyesi arkadaşlarımız da her zaman esnaf teşkilatıyla bizim aramızda bir aracı görevi görecektir” diye konuştu. Keyifli geçen görüşmede esnaf teşkilatı üyelerine her zaman yanlarında olacağı mesajını veren Başkan Batur, “Sizlere bir telefon kadar yakınım. Konak'ta güzel işler yapacağız. Onun için buradayız. Sizlerin sevgi ve saygılarına layık olmak için çalışacağız. Kapımızda gönlümüz de her zaman açık” dedi.